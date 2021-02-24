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Газета "Кишиневские новости"

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Фуркулицэ напомнил депутатам ПДС об их обещаниях по решению КС

Фуркулицэ напомнил депутатам ПДС об их обещаниях по решению КС
24 февраля
22:37 2021
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Закон един для всех, мы подчинимся любому решению Конституционного суда, обещал депутат ПДС Владимир Боля в рамках передачи “Главный вопрос” на “НТВ Молдова” менее недели назад. Председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ напомнил об этом, комментируя последние нападки представителей данной партии на судей КС после вчерашнего вердикта.  

«Он заверял нас, что они не являются нигилистами в области права и выполнят решение КС. Возможно, они думали, что это решение будет другим. Советую пропрезидентской партии не идти по пути нарушения Конституции», – сказал Фуркулицэ. Он выразил надежду на то, что Майя Санду вернётся в правовое поле и сделает всё для того, чтобы избежать эскалации политического кризиса в условиях, когда в Молдове и без того сложная ситуация из-за пандемии. Напомним, накануне КС признал указ Санду о повторном выдвижении Натальи Гаврилицэ на пост премьера неконституционным. Решение было принято судьями единогласно.

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