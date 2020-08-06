Но «серебряной пули» нет и не может быть никогда

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейсус заявил после заседания Чрезвычайного комитета ВОЗ, что в разработке вакцины от коронавируса достигнут прогресс.

По его словам, несколько вакцин, разработанных в разных странах мира, сейчас проходят третий этап клинических испытаний. Если будет подтверждена их эффективность, есть надежда на то, что удастся предупредить инфицирование. Что же касается действенного лекарственного препарата, который Гебрейсус назвал «серебряной пулей», то его нет и, по мнению генерального директора ВОЗ, быть не может.

Гебрейсус оценил прекращение новых вспышек заболевания как результат усилий общественного здравоохранения и напомнил: исследования специалистов показали, что восприимчивость к коронавирусу немалой части населения остается высокой, причем даже в тех странах, где вроде бы должен был сформироваться коллективный иммунитет из-за имевших место серьезных вспышек инфекции.

Глава ВОЗ призвал власти не торопиться с отменой карантинных ограничений. Он напомнил о необходимости проведения тестов, изоляции и лечения тех, кто стал жертвой инфекции, а также выявлять контакты заболевших. А все остальные должны соблюдать меры безопасности – масочный режим, гигиену рук и учиться кашлять безопасно вдали от окружающих, сообщает korrespondent.net.

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