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Газета "Кишиневские новости"

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Между Андреем Нэстасе и Майей Санду пробежала черная кошка

02 июня
21:11 2020
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«Настоящие партнеры не используют друг друга, они ответственны, не принимают полумер, держат слово и не требуют один у другого больше того, что уже было дано. Настоящие партнеры вместе идут долгой дорогой, и на 100% продвигают более важные вещи, чем собственная личность, какие-то другие мелочи»,- заявил Нэстасе.

Напомним, что и ранее лидер «Платформы DA» не раз подтверждал наличие напряженных отношений с ПДС. Так в ходе передачи În Profunzime на Pro TV Chișinău он заявил, что Майя Санду не отвечает ему на телефонные звонки.

«Я попытался несколько раз поговорить с Майей Санду, позвонил, но если не отвечает, то мы из этого не делаем трагедию, – пояснил Нэстасе и добавил, – Я был бы рад, если бы сегодня действовал единый блок, такой, какой он был. К сожалению, после прихода в парламент наши коллеги из ПДС решили идти отдельно».

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