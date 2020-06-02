«Настоящие партнеры не используют друг друга, они ответственны, не принимают полумер, держат слово и не требуют один у другого больше того, что уже было дано. Настоящие партнеры вместе идут долгой дорогой, и на 100% продвигают более важные вещи, чем собственная личность, какие-то другие мелочи»,- заявил Нэстасе.

Напомним, что и ранее лидер «Платформы DA» не раз подтверждал наличие напряженных отношений с ПДС. Так в ходе передачи În Profunzime на Pro TV Chișinău он заявил, что Майя Санду не отвечает ему на телефонные звонки.

«Я попытался несколько раз поговорить с Майей Санду, позвонил, но если не отвечает, то мы из этого не делаем трагедию, – пояснил Нэстасе и добавил, – Я был бы рад, если бы сегодня действовал единый блок, такой, какой он был. К сожалению, после прихода в парламент наши коллеги из ПДС решили идти отдельно».