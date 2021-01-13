Какую плату установил Усатый за решение некоторых городских проблем
Лидер бельцкого филиала партии РАСЕ Нелу Страчук утверждает, что примар Бельц Ренато Усатый требует плату за положительное решение местными властями некоторых проблем и подкрепляет эту информацию конкретными фактами.
На своей страничке в Facebook Старчук выставил видео, в котором утверждает, что владелец одного из бельцких супермаркетов рассказал, как Ренато Усатый вымогал взятку в 500 тысяч за разрешение на проезд машин с товаром к разгрузочной рампе. В настоящее время распоряжением примэрии Бельц проезд запрещен.
– Владелец магазина пришел к нам с жалобой, в офис партии PACE, в которой рассказал, что Вы, как примар, потребовали плату в 500 тысяч леев. Да, все экономические агенты испытывают давление с Вашей стороны. Почему? – возмутился Страчук.
Лидер бельцкого филиала партии РАСЕ озвучил еще несколько обвинений:
– Почему возле новой станции АЗС у Metro нет пунктирной линии, чтобы машины с автовокзала могли заезжать? Я скажу почему! Все говорят, и все знают это: Вы потребовали плату, чтобы изменить разметку, провести пунктирную линию. Почему? – продолжил лидер PACE в Бельцах.
– Строительство у университета им. Алеку Руссо. Почему не разрешаете, почему не даете авторизацию на строительство? Ответ прост: Вы потребовали плату за авторизацию на строительство, – добавил возмущенный активист.
Нелу Старчук подвел неутешительный итог всему сказанному:
– Вы показываете нам прекрасный пример того, как устроена политика. Мы видим, как вводится плата за защиту экономических агентов, плата чтобы им что-то дать.
Лидер бельцкого филиала партии РАСЕ снимал свое видео с улиц города, подкрепляя неприглядными картинками слова о том, что город запущен, так как в нем нет хозяина. Нелу Старчук дал совет мэру Усатому:
– Может, все же попробуете навести порядок в городе. Не ищите защиты у г-жи Санду – не стоит. Начните наводить порядок отсюда. Покажите бельчанам, на что вы способны.