Лидер бельцкого филиала партии РАСЕ Нелу Страчук утверждает, что примар Бельц Ренато Усатый требует плату за положительное решение местными властями некоторых проблем и подкрепляет эту информацию конкретными фактами.

На своей страничке в Facebook Старчук выставил видео, в котором утверждает, что владелец одного из бельцких супермаркетов рассказал, как Ренато Усатый вымогал взятку в 500 тысяч за разрешение на проезд машин с товаром к разгрузочной рампе. В настоящее время распоряжением примэрии Бельц проезд запрещен.

– Владелец магазина пришел к нам с жалобой, в офис партии PACE, в которой рассказал, что Вы, как примар, потребовали плату в 500 тысяч леев. Да, все экономические агенты испытывают давление с Вашей стороны. Почему? – возмутился Страчук.

Лидер бельцкого филиала партии РАСЕ озвучил еще несколько обвинений:

– Почему возле новой станции АЗС у Metro нет пунктирной линии, чтобы машины с автовокзала могли заезжать? Я скажу почему! Все говорят, и все знают это: Вы потребовали плату, чтобы изменить разметку, провести пунктирную линию. Почему? – продолжил лидер PACE в Бельцах.

– Строительство у университета им. Алеку Руссо. Почему не разрешаете, почему не даете авторизацию на строительство? Ответ прост: Вы потребовали плату за авторизацию на строительство, – добавил возмущенный активист.

Нелу Старчук подвел неутешительный итог всему сказанному:

– Вы показываете нам прекрасный пример того, как устроена политика. Мы видим, как вводится плата за защиту экономических агентов, плата чтобы им что-то дать.

Лидер бельцкого филиала партии РАСЕ снимал свое видео с улиц города, подкрепляя неприглядными картинками слова о том, что город запущен, так как в нем нет хозяина. Нелу Старчук дал совет мэру Усатому:

– Может, все же попробуете навести порядок в городе. Не ищите защиты у г-жи Санду – не стоит. Начните наводить порядок отсюда. Покажите бельчанам, на что вы способны.