Бесконтрольное использование подпочвенных вод и все убыстряющееся изменение климата может привести к катастрофическим последствиям: высохнет пятая часть колодцев и скважин, обеспечивающих питьевой водой половину населения планеты и около сорока процентов сельскохозяйственного производства.

Масштабное исследование, проведенное международной группой ученых, охватило информацию о почти сорока миллионах скважин по всему миру и показало, что как минимум пятая их часть расположена неглубоко по отношению к верхнему уровню грунтовых вод. А уровень этот из-за участившихся засух, нерационального использования и производственной деятельности человека в последние годы неуклонно снижается. И если процесс будет продолжаться в том же темпе, этим неглубоким источникам грозит высыхание. В зоне риска – самые разные страны: Австралия, Канада, Франция, Мексика, Новая Зеландия, Швеция и США. А строительство более глубоких скважин и колодцев может обойтись очень дорого, к тому же глубоко залегающие воды нередко значительно загрязнены и непригодны для питья.

Уже сегодня в мире насчитывается одиннадцать крупных городов, находящихся под угрозой полностью лишиться питьевой воды – Кейптаун, Сан-Паулу, Бангалор, Пекин, Каир, Джакарта, Москва, Стамбул, Мехико, Лондон, Токио, Майами, сообщает UPI.

Ученые призывают решать проблему, приобретшую глобальные масштабы, совместными усилиями всех стран.