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Газета "Кишиневские новости"

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Решением КС в Молдове отменены все меры по поддержке населения

Решением КС в Молдове отменены все меры по поддержке населения
28 апреля
21:11 2021
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Председатель Парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный 28 апреля провела рабочее совещание с участием членов действующего правительства во главе с врио премьер-министра Аурелиу Чокоем.

Участники заседания приняли к сведению решение Конституционного суда о неконституционности Постановления парламента об объявлении чрезвычайного положения на всей территории Республики Молдова в период с 1 апреля по 30 мая 2021 года.

Было отмечено, что меры социальной поддержки населения в результате этого решения становятся недействительными, и, следовательно, парламенту и правительству необходимо найти новые решения для поддержки социально уязвимых категорий населения.

Был также оценен ход кампании иммунизации, включая информацию о запасах имеющихся вакцин и необходимости ускорить темпы вакцинации, чтобы обеспечить максимальную безопасность граждан.

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