Председатель Парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный 28 апреля провела рабочее совещание с участием членов действующего правительства во главе с врио премьер-министра Аурелиу Чокоем.

Участники заседания приняли к сведению решение Конституционного суда о неконституционности Постановления парламента об объявлении чрезвычайного положения на всей территории Республики Молдова в период с 1 апреля по 30 мая 2021 года.

Было отмечено, что меры социальной поддержки населения в результате этого решения становятся недействительными, и, следовательно, парламенту и правительству необходимо найти новые решения для поддержки социально уязвимых категорий населения.

Был также оценен ход кампании иммунизации, включая информацию о запасах имеющихся вакцин и необходимости ускорить темпы вакцинации, чтобы обеспечить максимальную безопасность граждан.