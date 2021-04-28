Решение КС отменить чрезвычайное положение в Молдове – исключительно политическое и лишено юридической аргументации. Так вердикт Конституционного суда прокомментировал вице-председатель парламента, депутат ПСРМ Влад Батрынча. «Вероятно, КС решил, что в Молдове больше нет коронавируса, а авторы этого запроса считают, что граждане живут хорошо и ни в чём не нуждаются», – сказал он. Батрынча подчеркнул, что целью введения ЧП было не только установление ряда ограничений и ужесточение контроля, что в конечном итоге привело к снижению числа новых случаев коронавируса в Молдове, но и выделение помощи гражданам. Теперь все эти меры будут отменены, сообщает aif.md.

«Мы, социалисты, взяли на себя всю ответственность за пандемический кризис, в том числе добились поставки в Молдову вакцин. Мы хотели бы спросить некоторых наших коллег, которые говорят, что весь цивилизованный мир их поддерживает, где их вакцины, где их инициативы в поддержку граждан? Их интересует только политика. А КС сегодня был использован в качестве политического инструмента одной-единственной партией, которая хочет увеличить число своих мандатов в парламенте», – подчеркнул социалист. Батрынча также отметил, что Майя Санду, вместо того чтобы быть арбитром, навязала всем свою повестку, отказалась от предложенного ей диалога, потому что “у неё есть Конституционный суд”.

«В рамках предвыборной кампании и Майя Санду, и её депутаты открыто заявляли, что если у них будут проблемы в парламенте, они решат их в Конституционном суде. Сегодня КС практически подменил собой правительство и парламент», – сказал он. Депутат ПСРМ отметил, что Партия социалистов готова к досрочным выборам, однако подчеркнул, что за всё, что отныне будет происходить в стране, отвечать будет Майя Санду.