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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон выступает за законодательный запрет однополых браков

Игорь Додон выступает за законодательный запрет однополых браков
28 апреля
20:38 2021
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Представители ЛГБТ-сообщества критикуют председателя Партии социалистов Игоря Додона за его намерение законодательно запретить в Молдове однополые браки, а также ввести уголовную ответственность за пропаганду нетрадиционных отношений. Поддержавшая Майю Санду на выборах организация “ГЕНДЕРДОК-М”, которая защищает права ЛГБТ в РМ, назвала данные заявления “манипуляцией”, сообщает aif.md.  

«Центр информации “ГЕНДЕРДОК-М” выражает уверенность в том, что наступит время, когда подобные манипуляции больше не будут использоваться, потому что граждане будут знать, как отличить правду, и требовать от политиков принять меры по повышению уровня жизни вместо языка вражды», – говорится в сообщении организации. Стоит отметить, что “ГЕНДЕРДОК-М” поддержала Майю Санду в избирательной кампании по выборам президента, а 8 марта 2018 года Санду принимала участие в организованном данном сообществом шествии.

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