На выборах или любым другим правовым путем мы должны доказать, что не уступим нашу страну НАТО-вским силам, ибо сейчас в молдавской политике всё, к сожалению, сводится именно к тому, станет Молдова НАТО-вским военным плацдармом или нет. Мы говорим «Нет»! Такой призыв опубликовал на своей странице в соцсетях председатель ПСРМ Игорь Додон.

«Молдова – это независимое государство с великой многовековой историей. Наш народ не раз проявлял смелость и самоотверженность в защите государственности, независимости и самобытности, в защите нашей веры и ценностей.

И социалисты, и другие партии левого толка должны быть готовыми встать на защиту нашего православного молдавского народа на этим выборах. Сейчас не время для распрей между нами, а время объяснять людям, что всё их спокойствие, их ценности, их безопасность – всё это можно очень быстро потерять, если прозападные силы вновь придут скопом к власти, как это уже было после 2009 года.

Уже на параде 9 Мая мы должны быть едины духом ради памяти наших общих предков. Ради нашей истории, веры и ценностей.

Без распрей и без партийного эгоизма. Только так левый электорат в целом сможет выиграть. Только так на этих выборах молдавский народ сможет победить.

Вместе спасём страну – нашу Родину, нашу Молдову!», – говорится в тексте призыва экс-президента Молдовы Игоря Додона.