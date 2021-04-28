В связи с последними решениями КС, форсирующих досрочные выборы в Молдове, председатель ПСРМ Игорь Додон выступил со специальным заявлением, в котором подчеркнул, что возглавляемая им партия готова дать политический бой и доказать, что электорат социалистов надежен, крепок духом и отлично разбирается, кто есть кто во внутренней и внешней политике.

Эти парламентские выборы, считает Додон, были неизбежны по многим причинам. Однако с ними следовало повременить из-за всплеска пандемии. В конце лета или осенью пандемия пошла бы уже на спад. Но если Майе Санду и ее западным кураторам наплевать на риски, которым подвергаются граждане Молдовы, если ангажированному Конституционному суду наплевать на Конституцию и все они настаивают на скорейшей избирательной кампании, то пусть они берут на себя всю ответственность за происходящее, говорит лидер социалистов.

«Теперь людям нужно точно понять, в какой ситуации оказалась сегодня страна. И к чему такая спешка.

Президент Майя Санду, руководствуясь мелкими политическими амбициями и неуемным желанием любой ценой увеличить свою фракцию в следующем парламенте, инициировала очень опасный эксперимент: начиная с сегодняшнего дня, впервые за несколько десятков лет современной истории Молдова на неопределённое время осталась без действующего парламента и правительства.

Помимо этого, был аннулирован режим чрезвычайной ситуации, введенный парламентом в конце марта этого года. В результате правительство лишилось полномочий оперативно принимать нужные решения в борьбе с пандемией, экономическим и социальным кризисами. Отменяя режим чрезвычайной ситуации через спорное решение карманного Конституционного суда, президент и ее партия аннулировали принятые ранее правительством многочисленные инициативы по поддержке населения и экономических агентов, включая 100%-ную компенсацию лекарств на лечение от COVID-19 с доставкой на дом, покрытие процентов по кредитам для экономических агентов и многие другие важнейшие шаги во время пандемического, экономического и социального кризиса», – утверждает экс-президент Молдовы.

Майя Санду и ее политические сателлиты по указке западных кураторов бросают страну в период предвыборной лихорадки в разгар пандемии, когда число вакцинированных граждан составляет около 3%, с огромным бюджетным дефицитом, который в условиях политической нестабильности может спровоцировать задержку текущих платежей, выплату пенсий и зарплат, банкротство экономических агентов, дальнейшее обнищание населения, объясняет сложившуюся обстановку председатель ПСРМ.

Додон подчеркивает, что денег на выборы в бюджете не предусмотрено, их нужно будет взять из других источников и финансовых резервов, в том числе из тех, что зарезервированы для закупки вакцин.

«Вся ответственность за тяжёлые последствия для жизни и здоровья граждан нашей страны с сегодняшнего дня ляжет на плечи лично президента Майи Санду, её команды, партии «Действие и солидарность» и подконтрольных ей судей Конституционного суда.

В то же время президент Майя Санду открыто провозглашает, что в новом парламенте будет добиваться изменения названия государственного языка в Конституции нашей страны с молдавского на румынский. Она пообещала своим западным кураторам провести через новый состав парламента ратификацию документов, подрывающих традиционные ценности нашего народа, разрушающих семью. Это заявление было цинично сделано накануне самого святого и светлого праздника – Пасхи Христовой. Послы западных стран позволяют себе недопустимое прежде вмешательство во внутренние дела независимой Молдовы, а посол соседней Румынии открыто оскорбляет молдавский народ, его язык и его историю.

В этих условиях Партия социалистов Республики Молдова, как ответственная промолдавская политическая партия, не может остаться в стороне и призывает все здоровые промолдавские патриотические силы объединить усилия, чтобы пресечь наглые безрассудные действия правых сил, которые стремятся монополизировать власть в стране.

Призываем народ Республики Молдова быть готовым дать политический отпор узурпаторам, стремящимся ликвидировать независимое Молдавское государство и установить над его территорией внешнее управление», – сказал в заключение Игорь Додон.