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Газета "Кишиневские новости"

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Роспуск парламента создаст в Молдове беспрецедентную ситуацию

Роспуск парламента создаст в Молдове беспрецедентную ситуацию
27 апреля
19:36 2021
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В случае подписания указа президента о роспуске парламента, Молдова останется без действующего парламента и правительства. Кто в такой ситуации будет нести ответственность за происходящее в стране? Молдова входит в сложный период, заявил в эфире телеканала «Primul în Moldova» лидер ПСРМ Игорь Додон.

«Такого, по крайней мере, за последние 20 лет в Молдове не было. Если будет подписан о роспуске парламента, это означает беспрецедентную ситуацию. Молдова останется как без действующего парламента, так и без действующего правительства. Такого у нас в истории еще не было. А что случится, если количество заболеваний коронавирусом пойдет резко вверх-до 2-3 тыс. случаев в день? Кто будет отвечать? Президент? У него нет компетенций принимать законы, выделять финансовые средства. Мы входим в сложный период и глава государства должна понимать всю ответственность ситуации», – сказал Игорь Додон.

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