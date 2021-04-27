В случае подписания указа президента о роспуске парламента, Молдова останется без действующего парламента и правительства. Кто в такой ситуации будет нести ответственность за происходящее в стране? Молдова входит в сложный период, заявил в эфире телеканала «Primul în Moldova» лидер ПСРМ Игорь Додон.

«Такого, по крайней мере, за последние 20 лет в Молдове не было. Если будет подписан о роспуске парламента, это означает беспрецедентную ситуацию. Молдова останется как без действующего парламента, так и без действующего правительства. Такого у нас в истории еще не было. А что случится, если количество заболеваний коронавирусом пойдет резко вверх-до 2-3 тыс. случаев в день? Кто будет отвечать? Президент? У него нет компетенций принимать законы, выделять финансовые средства. Мы входим в сложный период и глава государства должна понимать всю ответственность ситуации», – сказал Игорь Додон.