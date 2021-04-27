Вслед за тем, что по скандальному делу украинского судьи Чауса, президент Зеленский не ответил Майе Санду на телефонный звонок, посольство Украины также проигнорировало слушания в молдавском парламенте, где следственная комиссия расследует похищение Чауса, произошедшее в Кишиневе. Депутаты намеривались заслушать представителя посольства, но на приглашение никто в ведомстве не откликнулся. Об этом заявил председатель комиссии, депутат Платформы ДА Василе Нэстасе.

Напомним, что ранее президент страны Майя Санду заявила, что пыталась дозвониться до Владимира Зеленского, но он не ответил на звонок.

Экс-судья Чаус был похищен в центре Кишинева 3 апреля 2021 года. Согласно данным СМИ его нелегально вывезли в Украину с использованием автомобиля с дипломатическими номерами.