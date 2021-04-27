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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 27 апреля 238423 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 27 апреля 238423 излечившихся
27 апреля
19:06 2021
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На сегодняшний день в стране 238423 человека прошли лечение и 5762 умерли от инфекции COVID-19.    

На 27 апреля в Молдове подтверждены 249714 случаев заражения новым коронавирусом.    

В настоящее время 3195 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15631 человек находится под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 2121 пациент с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 225 в крайне тяжелом состоянии (36 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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