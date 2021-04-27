Специалисты российского Сколковского института науки и технологий совместно с коллегами из Великобритании, Италии, Франции, Польши и Сингапура изучили влияние формы капсулы, в которую помещен лекарственный препарат, на то, насколько эффективно лекарство доставляется к больному органу.

Традиционно капсулы имеют форму овала. Но исследователи выяснили, что вещество попадает в клетки лучше, если форма капсулы – несферическая. Для создания капсул такой конфигурации ученые решили воспользоваться методом, аналогичным тому, как лепят русские пельмени.

Специалисты попробовали изготавливать два варианта таких лечебных капсул-«пельменей» – из многослойного полиэлектролита и полимолочной кислоты, причем во втором случае капсулы сделали в виде прямоугольников и пирамид. Вместо продуктовой начинки внутрь было помещены биологически активные вещества.

В перспективе ученые намерены попробовать использовать для оболочки капсул другие полимеры и изучить, насколько эффективными окажется их способность доставлять лекарственные препараты по назначению, сообщает телеканал «Наука».