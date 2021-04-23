На сегодняшний день в стране 235965 человек прошли лечение и 5691умер от инфекции COVID-19.

На 23 апреля в Молдове подтверждены 248518 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 3793 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15945 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2430 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 235 в крайне тяжелом состоянии (42 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).