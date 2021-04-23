Как стало известно из проверенных источников, 24 апреля в 12:00 партия российской вакцины Sputnik V прибудет в Молдову. Встречать вакцину будет председатель парламента РМ Зинаида Гречаный. Напомним, что о поставках необходимой вакцины в нашу страну с руководством Российской Федерации вели переговоры экс-президент Игорь Додон и спикер парламента РМ.

Вчера, 22 апреля председатель ПСРМ Игорь Додон заявил в рамках программы “Главный вопрос” на “НТВ Молдова” о том, что «договоры подписаны, получатель – государственная структура РМ. На этой неделе “Спутник V” будет». Молдова ожидает получение 182 тысячи доз вакцины – 120 тысяч для правого берега Днестра и 62 тысячи для Приднестровья.