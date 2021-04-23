Источники в администрации президента сообщили порталу «sinteza.org» о решении Майи Санду созвать заседание Высшего совета безопасности сегодня вечером – сразу после консультаций, которые у нее состоялась с послом США Дереком Хоганом

Между тем, пресс-служба президента ничего не сообщает о встрече с дипломатом, как и о темах, которые обсуждались.

Отметим, что заседание Совета запланировано на 17.00, а темой обсуждения будут «риски для конституционного порядка».