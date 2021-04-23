Депутаты создали специальную парламентскую комиссию по конституционной реформе

Парламент создал специальную комиссию для разработки законопроекта конституционной реформы. Соответствующее решение было одобрено 23 апреля.

Комиссия будет сформирована из представителей фракций и групп, экспертов-правоведов, представителей академических кругов и гражданского общества. В нее будут входить 11 парламентариев. Согласно информации председателя юридической комиссии Василе Боли документ был разработан для того, чтобы обеспечить стабильность, функциональность и сотрудничество ветвей власти, консолидацию общества, укрепление государственности и независимости Молдовы.