Депутаты ПДС объявляют мобилизацию своих сторонников, призывая собраться их у Конституционного суда, чтобы защитить кресло Домники Маноле. Именно так действовал почти два года назад и бывший лидер демократов Влад Плахотнюк, сообщает портал «telegraph.md».

Журналисты портала отмечают, что призывы нынешних депутатов ПДС и действия демократов Влада Плахотнюка в 2019 года абсолютно идентичны.

Летом 2019 года действия ДПМ, которая выставила пикеты своих сторонников у КС, осуждались ПДС, Платформой DА и гражданским обществом.

Напомним, что сегодня парламент одобрил Декларацию об узурпации власти КС, после чего своим решением аннулировал мандат председателя КС, судьи Маноле.