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Газета "Кишиневские новости"

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ПДС Майи Санду идет по пути Влада Плахотнюка

ПДС Майи Санду идет по пути Влада Плахотнюка
23 апреля
17:56 2021
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Депутаты ПДС объявляют мобилизацию своих сторонников, призывая собраться их у Конституционного суда, чтобы защитить кресло Домники Маноле. Именно так действовал почти два года назад и бывший лидер демократов Влад Плахотнюк, сообщает портал «telegraph.md».

Журналисты портала отмечают, что призывы нынешних депутатов ПДС и действия демократов Влада Плахотнюка в 2019 года абсолютно идентичны.

Летом 2019 года действия ДПМ, которая выставила пикеты своих сторонников у КС, осуждались ПДС, Платформой DА и гражданским обществом.

Напомним, что сегодня парламент одобрил Декларацию об узурпации власти КС, после чего своим решением аннулировал мандат председателя КС, судьи Маноле.

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