Парламент отозвал Маноле с должности судьи КС Молдовы
Парламент аннулировал мандат Домники Маноле на должность судьи Конституционного суда. За такое решение проголосовали 53 депутата по предложению фракции ПСРМ.
Депутаты констатировали, что назначение Домники Маноле прошло с нарушениями законных норм, включая правила организации и проведения конкурса.
В решении парламента отмечается, что Маноле не соответствовала критериям неподкупности и безупречной репутации, так как не была допущена к конкурсу, организованному правительством Майи Санду.
В июне 2019 года министр юстиции Олеся Стамате заявила, что допуск Маноле к конкурсу на должность судьи КС нанесет ущерб имиджу суда, учитывая профессиональную репутацию последней.
Председатель парламентской комиссии по праву и назначениям Василе Боля заявил, что аннулирование мандата Маноле предусмотрено законом. Решение парламента вступает в силу с момента принятия и может быть опротестовано в 30-дневный срок.