Парламент аннулировал мандат Домники Маноле на должность судьи Конституционного суда. За такое решение проголосовали 53 депутата по предложению фракции ПСРМ.

Депутаты констатировали, что назначение Домники Маноле прошло с нарушениями законных норм, включая правила организации и проведения конкурса.

В решении парламента отмечается, что Маноле не соответствовала критериям неподкупности и безупречной репутации, так как не была допущена к конкурсу, организованному правительством Майи Санду.

В июне 2019 года министр юстиции Олеся Стамате заявила, что допуск Маноле к конкурсу на должность судьи КС нанесет ущерб имиджу суда, учитывая профессиональную репутацию последней.

Председатель парламентской комиссии по праву и назначениям Василе Боля заявил, что аннулирование мандата Маноле предусмотрено законом. Решение парламента вступает в силу с момента принятия и может быть опротестовано в 30-дневный срок.