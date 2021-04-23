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Газета "Кишиневские новости"

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Парламент отозвал Маноле с должности судьи КС Молдовы

Парламент отозвал Маноле с должности судьи КС Молдовы
23 апреля
17:51 2021
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Парламент аннулировал мандат Домники Маноле на должность судьи Конституционного суда. За такое решение проголосовали 53 депутата по предложению фракции ПСРМ.

Депутаты констатировали, что назначение Домники Маноле прошло с нарушениями законных норм, включая правила организации и проведения конкурса.

В решении парламента отмечается, что Маноле не соответствовала критериям неподкупности и безупречной репутации, так как не была допущена к конкурсу, организованному правительством Майи Санду.

В июне 2019 года министр юстиции Олеся Стамате заявила, что допуск Маноле к конкурсу на должность судьи КС нанесет ущерб имиджу суда, учитывая профессиональную репутацию последней.

Председатель парламентской комиссии по праву и назначениям Василе Боля заявил, что аннулирование мандата Маноле предусмотрено законом. Решение парламента вступает в силу с момента принятия и может быть опротестовано в 30-дневный срок.

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