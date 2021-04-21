Кроме того, Домника Маноле получила в прошлом году государственное пособие в размере 11 тыс. леев, а ее доход в 2020 году составил 800 тыс. леев. Данные об этом содержатся в декларации об имуществе, поданом в Национальный орган по неподкупности. Все средства получены от государства: ежемесячная зарплата составляет почти 45 тыс. леев, ежемесячная пенсия по возрасту – 21 тыс. леев, а также пособие в размере 11674 лея. Примечательно, что Домника Маноле не указала доход супруга.

Председатель КС также сообщила, что владеет земельным участком, объектом недвижимости, оцененном в 70 тыс. леев, гаражом в 36,8 кв.м. и квартирой стоимостью в 1 млн леев. Уточним, что Маноле не указала площадь квартиры.

Глава КС, о которой в 2013 году издание «Ziarul de Gardă» сообщало, что владеет 11 автомобилями, в прошлом году указала только две машины – «Dacia-Logan» и «Nissan Murano».

Также Маноле владеет акциями в трех компаниях – SRL VADCOM, которая в 2019 г получила прибыль в размере 3 569 700 леев, в SRL IMPEX DIV, которая специализируется на торговле

продуктами питания, напитками и табачными изделиями. Также у нее есть доля в

фирме SA Filomela.

Уточним, что акциями последней компании также владеет судья Юрие Обадэ, известный тем, что отправил в тюрьму Андрея Брэгуцэ, который скончался в заключении.