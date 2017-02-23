Кишиневские новости

Мир молдавской Мафии
Серджиу Мокану уверен, что «именно Зубко застрелил Сорина Пачу»
Мокану – типичный представитель молдавского политического класса, в прошлом директор средней школы, участник приднестровского конфликта, редактор газеты «Цара», член партии «Возрождение и согласие», советник президента Владимира Воронина (при котором, к слову, провел некоторое время на нарах). Сегодня он – основатель и глава Народного движения «Антимафия». Именно Мокану предал гласности факт убийства высокопоставленными чиновниками на охоте в заповеднике «Padurea Domneasca» бизнесмена Сорина Пачу. Корреспондент «МК» побеседовал с главой «Антимафии» о том, что собственно представляет собой мафия в Молдове и как с ней бороться.
— В своё время вы были автором большого количества разоблачений, однако в последние годы о вас слышно мало. «Антимафия» сдулась?
— Ни в коем случае. Раньше я озвучивал имеющуюся у меня информацию через телеканал Журнал ТВ. Однако редакция часто «резала» мои материалы, если они как-то задевали определённых людей. Позже я запустил свою передачу в интернете, выходит она по средам.
— О трагедии в «Padurea Domneasca»… Виновные избежали наказания?
— Самое главное в том, что безнаказанным остался бывший Генеральный прокурор Валерий Зубко. Он лишился должности, но это политическая сторона дела. Тогда почти все виновные ушли из властных структур, но уголовного наказания не понёс никто из них. Уверен, именно Зубко стрелял в Сорина Пачу. Однако пока вся судебная система находится под контролем Плахотнюка, покровителя бывшего Генпрокурора, справедливости ждать не приходится.
— Арест Филата, это воздаяние по заслугам или просто эпизод в разборках олигархов?
— Сто процентов – разборки олигархов. Плахотнюк боролся и поборол почти всех своих противников в границах Республики Молдова, но это не значит, что Филат ни в чем не виноват. Бывший премьер должен предстать перед независимым судом. Сегодня же он отвечает не перед народом, а перед главным олигархом. Бывшего премьера просто убрали с политической сцены – за ненадобностью.
— Плахотнюк недавно стал председателем ДПМ. Зачем?
— Ему удобнее в тени, по сути своей это не публичный человек. Он не способен появиться при большом стечении народа и внятно изложить свои мысли. Когда человек с отрицательным рейтингом в 98% становится лидером политформирования, то понятно, что он никак эту партию не может поднять. Наоборот, ДПМ будет держать его на плаву. Зачем? У олигарха две угрозы: одна с Востока, другая с Запада. Плахотнюк имеет проблемы с российским криминалитетом, тот его может убрать. Кроме того, накопились трудности на Западе, особенно в Румынии. Увидите, совсем скоро мы узнаем об уголовных делах, возбужденных против нашего олигарха. Пусть у него личный самолет, но он вот уже два месяца никуда не летает, сидит дома, дрожит.
— А какое место в мафиозных кругах у Илана Шора? Или, быть может, он просто козел отпущения?
— Пока Плахотнюк управляет Молдовой – Шор в безопасности. Поскольку он всегда был исполнителем сомнительных поручений своих покровителей. Раньше таковыми были Лучинский и Филат, теперь – Плахотнюк. Шору, полагаю, даже в долгосрочной перспективе не грозит тюрьма. Ему, скорее всего, домашний арест засчитают как отсидку и отпустят на все четыре стороны.
— Чем кабинет министров Филипа отличается от правительств Габурича или Стрельца?
— Филип ничего собой не представляет, это типичная марионетка. У Габурича и Стрельца были хотя бы какие-то попытки проявить самостоятельность, этот же – послушная кукла. Филип даже в мыслях не смеет противоречить шефу.
— Формально, в общем-то понятно, на какой ступени иерархии власти стоит Андриан Канду. А неформально?
— Председатель парламента – член семьи и клана. Плахотнюк постоянно держит его при себе, и не видно, чтобы спикер проявлял какую-то самостоятельность. Канду тоже пойдет по этапу вместе со своим покровителем.
— Возможны ли у нас протесты, подобные тем, что мы наблюдали в Бухаресте?
— То, что происходило в Румынии, напрочь отличается от того, что есть у нас. Лидеры той же Гражданской платформы манипулировали своими сторонниками, вышедшими протестовать. Торговались и между собой, и с властью. В результате требование вернуть миллиард трансформировалось в просьбу провести всенародные выборы и прочие второстепенные вещи. В Румынии люди организовались анонимно, через социальные сети. Там не понадобились ни мощные мегафоны, ни лидеры, которых можно купить за подачки. Правительство не имело рычагов воздействия на вышедших на улицу и вынуждено было пойти на уступки. Этим и отличаются наши протесты от тех, что проходили в Румынии.
Александр ТОКАРСКИЙ.