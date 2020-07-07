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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 7 июля 603 смерти от инфекции

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 7 июля 603 смерти от инфекции
07 июля
18:46 2020
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В течение прошедшего дня, 7 июля, к объявленным в утренней информации 3 умершим прибавились еще 5 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 61-летняя женщина из муниципия Бельцы, 66-летняя женщина из Кишинева, 61-летний мужчина из Оргеевского района, 61-летний мужчина из Кишинева, 78-летний мужчина из Бельц.

На вечер 7 июля 11241 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 603 человека умерли от инфекции.

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