На своей странице в социальной сети известный врач и телеведущий отвечает на вопросы пациентов. Объясняя, что делать, если даже при наличии симптомов коронавируса человек не обращался за медицинской помощью, Комаровский написал, что меры предосторожности соблюдать нужно. Они просты и всем известны: социальная дистанция и гигиены рук. Потому что человек, перенесший коронавирус, даже в легкой форме, все равно может заразить кого-то другого. Он остается опасным для окружающих и нельзя рисковать жизнью и здоровьем окружающих.

Доктор заметил, что, когда эпидемия постепенно пойдет на убыль, и нагрузка на лаборатории снизится, желающие смогут пройти тест и выяснить, встречался человек с коронавирусом или нет, пишет «Экономика сегодня».

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