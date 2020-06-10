Среда, 10 июня 2020, 20:00

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Комаровский объяснил, что делать при появлении признаков коронавируса

Комаровский объяснил, что делать при появлении признаков коронавируса
10 июня
15:36 2020
Версия для печати

На своей странице в социальной сети известный врач и телеведущий отвечает на вопросы пациентов. Объясняя, что делать, если даже при наличии симптомов коронавируса человек не обращался за медицинской помощью, Комаровский написал, что меры предосторожности соблюдать нужно. Они просты и всем известны: социальная дистанция и гигиены рук. Потому что человек, перенесший коронавирус, даже в легкой форме, все равно может заразить кого-то другого. Он остается опасным для окружающих и нельзя рисковать жизнью и здоровьем окружающих.

Доктор заметил, что, когда эпидемия постепенно пойдет на убыль, и нагрузка на лаборатории снизится, желающие смогут пройти тест и выяснить, встречался человек с коронавирусом или нет, пишет «Экономика сегодня».

Читайте также: Павел Глоба: Счастье и успех по знаку зодиака

Что нам готовит день грядущий – 10 июня

Читайте также: Поздравьте тех, кто празднует именины 10 июня

10 июня: Категорические запреты дня Мученика Никиты Халкидонского

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,95–0,70%
EUR19,24–0,51%
GBP21,62–0,33%
UAH0,64–0,59%
RON3,98–0,54%
RUB0,25–0,73%

Курсы валют в MDL на 10.06.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд