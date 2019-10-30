Овощи, выращенные в пойме реки Бык, смертельно опасны для здоровья.

Владимир Воронин отреагировал 28 октября на информацию, прозвучавшую на заседании правительства пятью днями ранее. Тогда глава Контрольной службы при кабинете министров Игорь Талмазан сообщил, что несколько партий лука и капусты, выращенных вдоль реки Бык, были уничтожены.

Содержание свинца в них превышало норму в четыре раза. Воронин выступил с обращением к членам правительства и депутатам парламента. В нем он обвинил чиновников в том, что именно они виноваты в произошедшем: «Вы стали обследовать пойму реки Бык после распространения беспрецедентного зловония и делаете это, чтобы «найти крайнего», а не устранить причину. И вы таких «крайних» нашли в лице скромных овощеводов, которые все лето гнули спину на своей земле, чтобы было на что жить до весны, пока вы катаетесь по европейским столицам, выпрашивая деньги неизвестно на что. Деньги, которые овощеводы должны будут за вас возвращать в виде кредитов».

Как считает председатель ПКРМ, власти должны были контролировать качество воды, и, в случае ее не соответствия нормам, предупредить о том фермеров: «… напринимали запретов, а поставить по берегу этой речки через каждые двадцать-тридцать метров таблички «Заражено, воду не использовать» некому или ума не хватило». Воронин предложил пострадавшим фермерам подать против правительства коллективный иск в суд.

Доля истины в словах председателя Партии коммунистов есть. На заседании правительства Талмазан сообщил, что одному из фермеров было выдано разрешение на водопользование из реки, и надо выяснить, каким образом оно было получено. С другой стороны, прекратить процесс загрязнения реки Бык не могли даже во времена Советского Союза, когда в республике было куда больше ресурсов и специалистов. При этом недобросовестные фермеры, посыпающие свои сельхозугодья тоннами химии, есть во всех странах, и надеяться на то, что они добровольно уменьшат свою прибыль, было бы наивно. Так что, хоть через три метра ставь табличку «Заражено», как поливали капусту из Быка, так и будут поливать. Выгодно со всех сторон. Не поймают – удастся реализовать и получить прибыль. Конфискуют, уничтожат – потребовать через суд компенсацию.

Виктор Лазар