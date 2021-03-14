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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Работу солнечных батарей можно улучшить

Работу солнечных батарей можно улучшить
14 марта
16:57 2021
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Ученые российского Южно-Уральского государственного университета разработали и запатентовали голографическую пленку, способную защитить солнечные батареи, установленные в местах с жарким климатом, от перегрева.

Стандартные солнечные батареи рассчитаны на работу при температуре наружного воздуха в пределах плюс двадцати пяти градусов. Но на практике устройства нередко эксплуатируются в более жестких условиях при значительном превышении температуры. В результате эффективность оборудования снижается, а срок его службы уменьшается. Новый материал призван решить проблему.

Голографическая пленка, созданная исследователями для покрытия солнечных батарей, отражает невидимое инфракрасное излучение, поэтому перегрева не происходит. Зато видимое излучение пленка пропускает и концентрирует на поверхности, генерирующей энергию. Таким образом, эффективность работы оборудования повышается, даже если погода пасмурная и прямые солнечные лучи на батарею не попадают. Пленка подходит для использования на любых поверхностях, как органических, так и неорганических, в частности, не только на солнечных батареях, но и на фотоэлементах, источниках освещения, светоотражающем материале, покрывающем дорожные знаки и др., сообщает телеканал «Наука».   

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