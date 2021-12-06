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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове транспортники вновь выходят на протесты

В Молдове транспортники вновь выходят на протесты
06 декабря
12:50 2021
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Патронатная ассоциация автоперевозчиков обратилась с открытым письмом к министру инфраструктуры и регионального развития Андрею Спыну, в котором сообщает о продолжении протестов. Транспортники сообщают о том, что на автовокзалах существует организованная схема по вымогательству взяток.

«Действие этих схем приведет к удвоению или даже утроению тарифов. А их искоренение может минимизировать рост тарифов, и обеспечить его до уровня 0,8-0,85 лея на километр», – говорится в документе.

В этом контексте транспортники сообщают, что в течение недели будет объявлена дата следующего протеста. Они предупреждают, что в центр столицы прибудут 200 микроавтобусов, а часть выполняемых рейсов будет приостановлена.

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