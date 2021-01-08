Иракский высший следственный суд выдал ордер на арест пока еще действующего американского президента Дональда Трампа, сообщает «Военное обозрение».

Решение принято по делу об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани и главы иракской шиитской милиции Абу Мехди аль-Мухандиса. В прошлом году, третьего января, с американского беспилотника, по приказу Трампа, что подтвердили в Вашингтоне, была выпущена ракета по колонне автомобилей, движущейся в районе Багдада. Сулеймани возглавлял спецслужбы Ирана, и за ним давно охотились американцы. Гибель генерала в Тегеране назвали актом международного терроризма. Теперь того же мнения придерживаются и в Багдаде. Если Трамп появится в Ираке или Иране, то его должны арестовать и судить по статье «умышленное убийство». Если учесть то, что президента собираются привлечь к уголовной ответственности за организацию беспорядков в США, то Трампу остается одна дорога: просить политического убежища в России.