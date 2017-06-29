Позавчера президент страны на живописном берегу Днестра пообщался с многочисленной аудиторией пресс-клуба «Социальный резонанс».

Несколько десятков журналистов из Молдовы, Приднестровья, Гагаузии и Румынии, плеск волн на берегу летней резиденции главы государства в Голерканах, чудесная погода и более двух с половиной часов ответов президента на не самые простые вопросы.

«МК» по традиции приводит самые интересные цитаты.

О «четырёх китах»

«Я, возможно, повторюсь, выскажу мысли, которые уже стали банальными, но должен в начале этого разговора назвать четыре принципиальных момента (которые мы разовьём по ходу дискуссии), без которых невозможно осуществление нашей стратегической цели – сохранения и укрепления молдавской государственности.

Первое. Реинтеграция страны, решение приднестровской проблемы. Реальность такова, что друг без друга ни у Молдовы, ни у ПМР будущего нет. А значит, как бы ни было трудно, путь у нас один – на сближение.

Второе. Молдавский патриотизм и традиции. Если мы не будем сами себя уважать, не будем знать, кто мы такие, если наше молодое поколение будет считать себя «румынами» – страну мы потеряем. Совсем не случайно я уделяю столько времени и сил изданию книг по истории. А в ноябре нынешнего года выйдет трёхсерийный документальный фильм «История Молдовы», который увидят в каждом уголке республики.

Третье. Сильная экономика и социальная справедливость. Некоторые политические силы сегодня убеждают молдаван: давайте объединяться с Румынией, там высокие пенсии, и хорошо работают антикоррупционные механизмы. Сильная отечественная экономика нужна именно для того, чтобы выбить из рук унионистов этот аргумент.

Четвёртое. Сбалансированная внешняя политика. За последние семь-восемь лет в стране случился катастрофический перекос в сторону Европы. Однако Молдова, географически и геополитически, расположена так, что любой односторонний вектор в итоге просто разорвёт страну на части.

Другой вопрос: возможно ли решить эти проблемы с нынешним парламентским большинством в Молдове? Полагаю, вы знаете ответ…».

О закрытой форточке

«На днях Траян Бэсеску стал почётным председателем одной из унионистских партий Молдовы. Он намеревался войти в молдавскую политику громко, триумфально, но вынужден был вместо этого протискиваться в форточку. Да и ту мы ему прикрыли. В нашем парламенте никогда не было больше 12-15 депутатов-унионистов, которые и между собой-то не могли договориться. Задача Бэсеску и тех, кто за ним стоит, была в том, чтобы собрать наших мечтателей об «унире» под единое крыло – что действительно стало бы серьёзной угрозой для молдавской государственности. Но пока у них ничего не выходит…».

О годе Штефана Великого

«Мы должны запретить на государственном и законодательном уровне пропаганду идеи объединения с Румынией. Это необходимо сделать точно так же, как это действует в самой Румынии, где предусмотрено уголовное наказание за попытку подрыва государственности или целостности страны. К слову, этот законопроект я зарегистрировал в парламенте ещё в 2012 году.

Собственно, об это говорит нам и Конституция РМ, хотя унионисты всё же сумели в последний момент протолкнуть в 142-ю статью основного закона положение о том, что вопрос о сохранении или потере государственности должен обсуждаться на референдуме. То есть, по сути заложили антигосударственную бомбу, которой нет больше ни в одной Конституции ни одной страны мира.

Следующий 2018-й год – принципиальный для сторонников «унири», их столетняя годовщина. Это будет не простой год для Молдовы. Понятно, что они готовятся к этой дате. Но готовимся – политически – и мы.

Впрочем, думаю, шансов у унионистов немного. Посмотрите, сколько сил и средств было вложено в это движение за последние два десятка лет – и как много молдаван считают себя румынами? Согласно последней переписи населения (румынами же и проведённой) – семь процентов. «Что они ни делают, не идут дела»…

Кроме того, я, как президент, уже подготовил декрет, и на днях он будет подписан, о том, что 2018 год станет годом Штефана чел Маре…».

О днях рожденья в Рыбнице и Каушанах

«Вот уж не знаю, кто и когда заметил за мной «жёсткую риторику» в отношении президента ПМР Вадима Красносельского. Напротив, я стал единственным официальным лицом Молдовы, кто поздравил приднестровского президента с победой на выборах.

В целом же, в вопросе урегулирования отношений обоих берегов Днестра я вижу два главных направления – собственно, политическое урегулирование и решение текущих проблем, которые волнуют простых граждан в Молдове и Приднестровье.

На встрече с президентом Красносельским в январе мы обозначили по четыре пункта, которые бы хотели решить и та, и другая сторона. Если кратко, приднестровцы просили решить проблемы по мобильной связи, регистрации автомобильных номеров, признании дипломов вузов ПМР и по молдо-приднестровским уголовным делам. В связи с этим я провёл несколько встреч с премьером Филипом и спикером Канду, убедив их выработать общую позицию по просьбам приднестровской стороны. И нам это удалось. На сегодняшний день по каждому из пунктов разработаны конкретные предложения.

Более того, в парламенте и правительстве нашла понимание и критика с левого берега относительно общих таможенных постов на границе Приднестровья и Украины. Я изначально считал недопустимым, если эти посты станут причиной ухудшения ситуации для экономических агентов, физических лиц и бюджета ПМР. Мне удалось убедить наше правительство, которое приняло законопроект, увеличивающий сумму беспошлинно ввозимых товаров с 300 до 800 евро, приведя в соответствие с приднестровскими правилами.

Теперь слово за нашими коллегами в ПМР. У нас тоже есть несколько просьб, касающихся, например, сельхозземель на правом берегу, принадлежащих молдавским крестьянам, открытия моста через Днестр у Гура Быкулуй. А ещё по вопросу доступа молдавских официальных лиц на левый берег. Друзья мои, чтобы сегодня депутату парламента или члену правительства приехать в Тирасполь, нужно писать официальное письмо, а потом ждать письменного же разрешения. При этом в обратную сторону никаких ограничений нет. Скажу по секрету: несколько дней назад Вадим Красносельский гулял на дне рождения в Каушанах. А я вот тоже хочу на день рождения к родственнику в Рыбницу. Но меня туда просто так не пускают…».

О холодной голове

«Разумеется, у меня есть собственное чёткое виденье политического урегулирования с Приднестровьем. Я знаю о позиции руководства ПМР, которую можно выразить словами «только независимость». Как политик я их понимаю, нельзя ведь просто так отмахнуться от результатов приднестровского референдума 2006 года. Но надо думать о будущем и смотреть на вещи прагматически. Ну что за «независимость», если с одной стороны – Молдова, с другой – Украина… Нам нужно, наконец, учиться жить вместе. Не нравится термин «федарализация» – давайте думать над другими формулировками.

Решение я вижу таким. Пускай в Приднестровье остаётся всё по-прежнему, за исключением тех нескольких элементов, которые определяют понятие общего государства. Это общая граница, общая банковская сфера, общая налоговая система (при этом местные налоги собирайте как считаете нужным) и общие принципы судебной системы. В остальном – ваш парламент, ваше правительство, ваш флаг, ваш гимн, ваш президент, ваш бюджет.

И конечно же – отдельно обозначенное законодательно право на самоопределение, если Кишинёв вдруг захочет присоединиться к другому государству.

Давайте же сядем и с холодной головой обсудим всё это…».

О нейтралитете и пушечном мясе

«А ещё я абсолютно убеждён: независимость Приднестровья – первый шаг к границе НАТО по Днестру, к тому, чего упорно добиваются некоторые силы и в Молдове, и за её пределами.

Я уже говорил неоднократно: у Молдовы нет других вариантов, кроме как поддерживать одинаково хорошие отношения с Востоком и Западом. А любой перекос неминуемо ведёт к катастрофе молдавской государственности. Говорил об этом и в Брюсселе, убеждая, что всем выгодно, если случится в Молдове не риторическая, а настоящая история успеха – когда Восток и Запад сумеют мирно с пользой для всех разрешить давний конфликт.

Мы искренне хотим дружить с Европой, но не поступаясь при этом интересами и ценностями Молдовы. Вот когда мы начали работать в плотном контакте с Российской Федерацией, там открыто сказали: нам в целом нужна дружественная Молдова, а какие-то текущие вопросы решайте по собственному усмотрению, мы не вмешиваемся…

Объединить страну, которая останется нейтральной – вполне реальная цель, я считаю. Но цель эта явно не нравится тем, кто хотел бы превратить Молдову в пушечное мясо в геополитической борьбе крупных держав и поставить по Днестру границу НАТО…».

О хорошем и плохом полицейском

«Да, я тоже слышал смешную конспирологическую теорию о том, что «Додон и Плахотнюк играют для Запада в хорошего и плохого полицейского», извлекая из этого политические дивиденды…

У меня на такие игры нет времени, я пытаюсь претворять в жизнь то, что обещал народу Молдовы, который – даже не избрал, а нанял меня на должность президента страны. И отвечаю я только перед ним.

Что касается Влада Плахотнюка… Он сейчас возглавляет партию, которая контролирует парламентское большинство. И ему очень не нравятся некоторые инициативы президента. Вот буквально сегодня я отозвал Стратегию национальной безопасности, которую разрабатывал ещё Тимофти с НАТОвскими экспертами. Стратегия эта, я считаю, крайне невыгодна Молдове. Уверен ДПМ и парламентскому большинству не нравится и восстановление хороших отношений с Россией, которых мы добились в короткий срок. Отсюда и провокации с высылкой дипломатов, запрет телеканалов, антироссийская риторика. С одной стороны – нужно понравиться Западу, а с другой – продолжает расти рейтинг президента Додона. А на кону – результаты грядущих (возможно, и досрочных) парламентских выборов.

Так что давление на нас – как извне, так и изнутри — будет только усиливаться. Что ж, разве не знали мы, в какую борьбу ввязываемся? Спрашивать с президента будут только его избиратели, а не Брюссель, не Вашингтон и уж тем более не Плахотнюк…»

О политической выгоде

«Как видите, давление нарастает и по нашей инициативе перехода к смешанной системе (как будто в Молдове уже введено внешнее управление). Почему мы настаиваем именно на этой форме избирательного процесса?

Во-первых, это мандаты для Приднестровья. Я слышал от коллег с левого берега, что «это другая страна, мы не можем участвовать…». Но в ПМР проживают 300 тысяч человек с молдавскими паспортами, у них есть право как баллотироваться в депутаты, так и голосовать. Мы намерены это право им обеспечить.

А ещё нам говорят: зачем смешанная система, если социалисты и так берут большинство? Как человек с немалым опытом участия в выборах скажу, что при админресурсе Демпартии и жёсткой политике, которую несомненно будет вести Запад в ходе избирательной кампании, будет сделано всё возможное, чтобы социалисты получили меньше 51 мандата. После этого «вашингтонский обком» заставит Плахотнюка объединить «проевропейские» формирования. Это, во-вторых.

И в-третьих. Левые, промолдавские силы всегда побеждали в столице, на севере и юге страны. Евроунионистам доставались лишь некоторые центральные районы. Смешанная система с большей вероятностью позволит нам объединить государственников, здоровые промолдавские силы в парламентское большинство. Нам это политически выгодно, мы это обещали своим избирателям…».

Олег ВЕТРОВ.