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Газета "Кишиневские новости"

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Дизайнер из Индии Сатья Пол скончался от сердечного приступа

08 января
21:11 2021
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Знаменитый индийский дизайнер Сатья Пол, модернизировавший традиционные сари, скончался в возрасте 78 лет, сообщает ВВС.

Обожаемый многими звездами Болливуда дизайнер Сатья Пол построил себе репутацию на смелых решениях и броских принтах, которые он использовал при пошиве сари. Сари – вид традиционной одежды в Индии и представляет собой длинную ткань, которую необходимо оборачивать вокруг тела особым образом. Носится сари с юбкой в пол и блузой. Пол открыл свой первый бутик в далеком 1980 году и создал собственный бренд одежды спустя еще шесть лет. С тех пор он завоевал признание и славу в актерских кругах Индии. Он был известен, как непревзойденный мастер своего дела и открытый человек с большим сердцем. Пол скончался после осложнений, вызванных сердечным приступом.

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