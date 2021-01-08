Знаменитый индийский дизайнер Сатья Пол, модернизировавший традиционные сари, скончался в возрасте 78 лет, сообщает ВВС.

Обожаемый многими звездами Болливуда дизайнер Сатья Пол построил себе репутацию на смелых решениях и броских принтах, которые он использовал при пошиве сари. Сари – вид традиционной одежды в Индии и представляет собой длинную ткань, которую необходимо оборачивать вокруг тела особым образом. Носится сари с юбкой в пол и блузой. Пол открыл свой первый бутик в далеком 1980 году и создал собственный бренд одежды спустя еще шесть лет. С тех пор он завоевал признание и славу в актерских кругах Индии. Он был известен, как непревзойденный мастер своего дела и открытый человек с большим сердцем. Пол скончался после осложнений, вызванных сердечным приступом.