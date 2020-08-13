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Газета "Кишиневские новости"

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День военно-морского флота Румынии отпразднуют в режиме онлайн

13 августа
21:41 2020
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Празднование Дня военно-морских сил традиционно пройдет 15 августа, сообщает «Международное румынское радио».

В этом году юбилейное событие – 160 лет с момента создания военного флота Румынии. В 1860 году были объединены в единое подразделение на Дунае шесть кораблей двух провинций – Молдовы и Валахии, названо оно было «Корпус флотилии”, и служили в нем 275 человек». В этом году большая часть торжеств будет проходить в режиме онлайн, все-таки в стране пандемия коронавируса. Однако в субботу пройдут военно-морские парады на Черном море и Дунае. Всего на сегодняшний день в военном флоте Румынии насчитывается 19 действующих кораблей, включая учебные.

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