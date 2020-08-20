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Газета "Кишиневские новости"

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Россияне улетели из Приднестровья, но обещали вернуться

20 августа
17:21 2020
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Со дня запуска в эксплуатацию Дубоссарской гидроэлектростанции прошло шестьдесят пять лет, и вот на объекте решили заменить основное оборудование, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Гидроэлектростанция обеспечивает восемьдесят процентов электроэнергии, потребляемой домохозяйствами региона. По словам директора станции Бориса Германа, заканчивается первый этап работ, предусматривающий замену гидротехнического, механического и электрического оборудования. Модернизация ведется за счет амортизационного фонда предприятия. Реконструкция из-за пандемии коронавируса несколько затягивается, российские специалисты, занимавшиеся наладкой автоматических регуляторов скорости, покинули Дубоссары. Они вернутся, когда пандемия пойдет на спад.

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