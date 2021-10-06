Майя Санду, став президентом, увеличила бюджет своей администрации с 27 миллионов леев до 32 миллионов, заявил председатель ПСРМ Игорь Додон в ходе программы на одном из частных телеканалов.

«В прошлом году бюджет администрации президента, когда я был в этой должности, был 27 миллионов леев. В этом году бюджет – 31,9 миллиона. Сейчас им дали еще 2 миллиона. Вы говорили, что я – плохой, и все “независимые” СМИ устроили из этого шоу, и вот теперь, в условиях кризиса, когда нет денег для учителей, медиков, они увеличивают бюджет администрации президента на 3-4 миллиона», – подчеркнул Игорь Додон.

Напомним, в прошлую пятницу, парламентское большинство ПДС проголосовало за пересмотр госбюджета, увеличив бюджет администрации президента еще на 2,1 миллиона леев. Средства были выделены для оплаты персонала.