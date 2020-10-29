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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 29 октября 1747 смертельных случаев

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 29 октября 1747 смертельных случаев
29 октября
18:31 2020
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В течение прошедшего дня, 29 октября, зарегистрированы еще 18 смертельных случаев от инфекции COVID-19. Это 61-летняя женщина из Флорештского района, 85-летняя женщина из муниципия Кагул, 82-летняя женщина из Окницкого района, 70-летний мужчина из Единецкого района, 63-летняя женщина из Кишинева, 62-летняя женщина из Окницкого района, 67-летний мужчина из Каларашского района, 57-летняя женщина из Кишинева, 69-летний мужчина из Кишинева, 65-летний мужчина из Кишинева, 68-летняя женщина из Кишинева, 51-летняя женщина из Окницкого района, 85-летний мужчина из Унгенского района, 60-летняя женщина из Унгенского района, 69-летняя женщина из Рышканского района, 63-летняя женщина из Вулканештского района, 60-летняя женщина из Кишинева, 69-летний мужчина из Окницкого района. На вечер 29 октября 54495 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 1747 человек умерли от инфекции.

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