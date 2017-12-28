Президент Молдовы принял участие в неформальном саммите глав государств СНГ

В первые дни текущей недели Игорь Додон находился с двух­дневным рабочим визитом в Мо­скве по приглашению президента Российской Федерации Владими­ра Путина. В ходе саммита были подведены итоги деятельности Со­дружества в 2017 году и состоялся обмен мнениями по вопросам раз­вития сотрудничества в различных областях в наступающем году.

Во время саммита президент Молдовы побеседовал со многими своими коллегами – президентами стран СНГ. Игорь Додон по­благодарил глав государств Содружества за сотрудничество с нашей страной, отметив положительную динамику двусторонних и многосторонних экономических отношений со странами объединения. Глава государ­ства отметил, что придает особую важность интеграционным процессам в рамках СНГ.

Все согласились с тем, что предстоящий 2018 год крайне важен для наших стран и для всего Содружества, что общие вызовы, стоящие перед нами, легче преодолевать вместе.

Игорь Додон поздравил своих коллег с наступающим новым, 2018 годом, пожелал Содружеству и входящим в него странам успешного преодоления всех кризисных явлений, всестороннего развития и про­цветания.

Вопреки антироссийской риторике

На полях неформального саммита СНГ президент Республики Молдова провел бе­седу со своим российским коллегой Влади­миром Путиным, в ходе которой участники встречи обсудили все вопросы, касающиеся двусторонних отношений.

«Отметили, что, несмотря на всю антирос­сийскую риторику и действия правительства Молдовы и парламентского большинства, от­ношения между нашими странами успешно движутся вперёд», – отметил Игорь Додон.

Глава государства поблагодарил пре­зидента России за всю помощь и поддержку нашей стране за последний год, в частности, в приднестровском урегулировании, в вопро­сах экспорта молдавской продукции на рос­сийский рынок и миграционной амнистии для граждан Молдовы, работающих в России.

«2018 год крайне важен для наших стран. В Российской Федерации предстоят выборы президента страны. Пожелал Вла­димиру Владимировичу победы на прези­дентских выборах. Считаю его выдающимся лидером в истории России, который вернул своей стране статус мировой державы. В Молдове предстоят не менее важные пар­ламентские выборы, от которых зависит, как будет развиваться страна», – подчеркнул Игорь Додон.

Глава государства выразил надежду, что в 2018 году нам удастся выйти на новый уровень сотрудничества, без того напря­жения, которое сопровождало отношения между нашими странами в уходящем 2017 году. Президент напомнил, что Россия была и остаётся главным стратегическим партнё­ром нашей страны.

Молдова – форпост православного мира

Президент Молдовы Игорь Додон провёл встречу со Святейшим Патриархом Москов­ским и всея Руси Кириллом, которая прошла в Патриаршей резиденции в Даниловом мо­настыре в Москве. Глава государства по­здравил Святейшего Владыку с наступающим светлым праздником Рождества Христова.

Стороны говорили о необходимости за­щиты и укрепления традиционных семейных ценностей в странах православного мира, что является крайне важным именно сегод­ня, когда эти христианские ценности под­вергаются девальвации.

Игорь Додон подчеркнул, что Молдова сегодня является форпостом православного мира, авангардом борьбы за христианские устои, а Православная церковь – наиболее авторитетный институт молдавского обще­ства.

Патриарх Кирилл принял приглашение посетить Молдову с пастырским визитом и принять участие во Всемирном конгрессе семей, который состоится в Кишинёве в сен­тябре 2018 года. В рамках этого визита пла­нируется посетить также и регионы Молдо­вы, в том числе Гaгaузию и Приднестровье.

Цена на газ на уровне стран-членов ЕАЭС

В ходе своего визита в Москву прези­дент Молдовы Игорь Додон провёл встречу с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем Миллером.

Игорь Додон отметил, что отношения между «Газпромом» и Республикой Молдо­ва регулируются договором, подписанным бывшим вице-премьером Зинаидой Гре­чаный в 2006 году, действующим до 2019 года, в соответствии с которым в настоя­щее время Молдова платит примерно 175 $ за тысячу кубических метров природного газа. Тогда как ранее наша страна платила почти 400 $ за газ. Президент обратился к главе «Газпрома» с просьбой снизить цену на газ ещё на 10-15%. «В будущем надеемся дойти до цены на газ на уровне стран-членов ЕАЭС, что позволит снизить тарифы на газ для конечных потребителей и даст цепную реакцию на удешевление всех товаров и услуг в нашей стране», – подчеркнул прези­дент Молдовы.