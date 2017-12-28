Игорь Додон: «Отношения между Россией и Молдовой успешно движутся вперёд»
Президент Молдовы принял участие в неформальном саммите глав государств СНГ
В первые дни текущей недели Игорь Додон находился с двухдневным рабочим визитом в Москве по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина. В ходе саммита были подведены итоги деятельности Содружества в 2017 году и состоялся обмен мнениями по вопросам развития сотрудничества в различных областях в наступающем году.
Во время саммита президент Молдовы побеседовал со многими своими коллегами – президентами стран СНГ. Игорь Додон поблагодарил глав государств Содружества за сотрудничество с нашей страной, отметив положительную динамику двусторонних и многосторонних экономических отношений со странами объединения. Глава государства отметил, что придает особую важность интеграционным процессам в рамках СНГ.
Все согласились с тем, что предстоящий 2018 год крайне важен для наших стран и для всего Содружества, что общие вызовы, стоящие перед нами, легче преодолевать вместе.
Игорь Додон поздравил своих коллег с наступающим новым, 2018 годом, пожелал Содружеству и входящим в него странам успешного преодоления всех кризисных явлений, всестороннего развития и процветания.
Вопреки антироссийской риторике
На полях неформального саммита СНГ президент Республики Молдова провел беседу со своим российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которой участники встречи обсудили все вопросы, касающиеся двусторонних отношений.
«Отметили, что, несмотря на всю антироссийскую риторику и действия правительства Молдовы и парламентского большинства, отношения между нашими странами успешно движутся вперёд», – отметил Игорь Додон.
Глава государства поблагодарил президента России за всю помощь и поддержку нашей стране за последний год, в частности, в приднестровском урегулировании, в вопросах экспорта молдавской продукции на российский рынок и миграционной амнистии для граждан Молдовы, работающих в России.
«2018 год крайне важен для наших стран. В Российской Федерации предстоят выборы президента страны. Пожелал Владимиру Владимировичу победы на президентских выборах. Считаю его выдающимся лидером в истории России, который вернул своей стране статус мировой державы. В Молдове предстоят не менее важные парламентские выборы, от которых зависит, как будет развиваться страна», – подчеркнул Игорь Додон.
Глава государства выразил надежду, что в 2018 году нам удастся выйти на новый уровень сотрудничества, без того напряжения, которое сопровождало отношения между нашими странами в уходящем 2017 году. Президент напомнил, что Россия была и остаётся главным стратегическим партнёром нашей страны.
Молдова – форпост православного мира
Президент Молдовы Игорь Додон провёл встречу со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, которая прошла в Патриаршей резиденции в Даниловом монастыре в Москве. Глава государства поздравил Святейшего Владыку с наступающим светлым праздником Рождества Христова.
Стороны говорили о необходимости защиты и укрепления традиционных семейных ценностей в странах православного мира, что является крайне важным именно сегодня, когда эти христианские ценности подвергаются девальвации.
Игорь Додон подчеркнул, что Молдова сегодня является форпостом православного мира, авангардом борьбы за христианские устои, а Православная церковь – наиболее авторитетный институт молдавского общества.
Патриарх Кирилл принял приглашение посетить Молдову с пастырским визитом и принять участие во Всемирном конгрессе семей, который состоится в Кишинёве в сентябре 2018 года. В рамках этого визита планируется посетить также и регионы Молдовы, в том числе Гaгaузию и Приднестровье.
Цена на газ на уровне стран-членов ЕАЭС
В ходе своего визита в Москву президент Молдовы Игорь Додон провёл встречу с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем Миллером.
Игорь Додон отметил, что отношения между «Газпромом» и Республикой Молдова регулируются договором, подписанным бывшим вице-премьером Зинаидой Гречаный в 2006 году, действующим до 2019 года, в соответствии с которым в настоящее время Молдова платит примерно 175 $ за тысячу кубических метров природного газа. Тогда как ранее наша страна платила почти 400 $ за газ. Президент обратился к главе «Газпрома» с просьбой снизить цену на газ ещё на 10-15%. «В будущем надеемся дойти до цены на газ на уровне стран-членов ЕАЭС, что позволит снизить тарифы на газ для конечных потребителей и даст цепную реакцию на удешевление всех товаров и услуг в нашей стране», – подчеркнул президент Молдовы.
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