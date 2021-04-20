На сегодняшний день в стране 233281 человек прошел лечение и 5616 умерли от инфекции COVID-19.

На 20 апреля в Молдове подтвержден 246691 случай заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 4432 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15971 человек находится под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2728 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 262 в крайне тяжелом состоянии (50 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).