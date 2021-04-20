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Газета "Кишиневские новости"

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Фракция ПСРМ во Флорештах – в большинстве

Фракция ПСРМ во Флорештах – в большинстве
20 апреля
18:58 2021
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Фракция социалистов во Флорештах пополнилась пятью советниками и теперь представляет мажоритарное большинство в городском совете. Это стало возможным благодаря тому, что пять независимых советников, бывших во фракции ДПМ, перешли к социалистам.

Группа из пяти независимых советников в своё время составляли фракцию Демократической партии в городском совете Флорешт. Но 17 августа прошлого года они в полном составе покинули ДПМ, не присоединившись ни к одной из фракций.

До настоящего времени фракция ПСРМ в городском совете Флорешт была представлена семью советниками. После присоединения пяти независимых представительство социалистов в совете возросло до 12, что составляет большинство. По мнению местного советника Сергея Грoзы произошедшее положительно скажется на работе городского совета.

«Это очень хороший шаг. Теперь мы сможем брать на себя ответственность за решения, которые принимаются в городском совете, соответственно мы можем продвигать идеи на благо жителей города Флорешт», – убежден Гроза.

Городской совет Флорешт состоит из 23 местных избранников. 12 входят во фракцию ПСРМ, трое от ПДС и восемь независимых советников.

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