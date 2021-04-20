Власти США рекомендуют своим гражданам воздержаться от путешествий в 80% стран мира из-за коронавирусной пандемии.

Американское правительство обновило рекомендации по путешествиям. Действующий список стран, от посещения которых власти рекомендуют воздержаться, включает 34 государства. Очень скоро он существенно возрастет. Представители ВОЗа заявляют, что, несмотря на программы по вакцинации, число новых инфицированных на планете продолжает увеличиваться. С момента начала пандемии от Covid-19 погибли 3 млн человек повсеместно. Власти США поделили страны мира на 4 уровня эпидемиологической опасности, где к 4-ому уровню относятся государства, находящиеся под запретом для посещения. Именно эту категорию пополнит 80% существующих стран. К 1-ому уровню относится всего три места: Макао, Тайвань и Новая Зеландия.