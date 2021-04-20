Кто это, пока не известно, как и загадкой остается, почему доступ к фейсбук-странице получил иностранец, проживающий в Объединенных Арабских Эмиратах. Известно только, что страницу Санду администрируют пять человек из Молдовы. Согласно специализированным сайтам, зарплата одного сотрудника из сферы Social Media в Кишиневе составляет 5000 леев. Получается, что президент страны оплачивает ежемесячно 30 тыс. леев лицам, которые публикуют сообщения от имени Санду. Отметим, что сотрудник из Эмиратов может получать существенно больше.

Согласно данным страницы президента, в прошлом году в период с августа по ноябрь Майя Санду потратила 22 424 евро (448 480 леев) на оплачиваемую рекламу.