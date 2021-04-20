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Газета "Кишиневские новости"

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Беженцы стали чаще отправлять своих детей в Мексику

Беженцы стали чаще отправлять своих детей в Мексику
20 апреля
16:17 2021
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Число детей-мигрантов, пытающихся добраться до границы Мексики с США, возросло в 2021 году в 9 раз. Такие данные предоставляет ЮНИСЕФ.

С начала 2021 года мексиканские власти зафиксировали рост числа несовершеннолетних беженцев, стремящихся к границе Штатов, с 380 до 3500 человек. Половина из них путешествует без родителей или любого другого сопровождения. В среднем каждый день в Мексике появляется 300 новых несовершеннолетних. Основная масса детей прибывает на территорию страны из соседних Гондураса, Гватемалы и Сальвадора. Беженцы организуют импровизированные лагеря в приграничных городах, вроде Рейноса. «Мы обеспокоены, что условия жизни детей-мигрантов, попавших в Мексику, могут вскоре существенно усугубиться», – заявили представители отделения ЮНИСЕФ в Латинской Америке. Многие семьи отправляют своих детей в опасное путешествие в надежде, что американские власти не только позволят им остаться, но и поспособствуют воссоединению с семьей на территории США.

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