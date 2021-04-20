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Газета "Кишиневские новости"

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Facebook хотят конкурировать с Клабхаусом

Facebook хотят конкурировать с Клабхаусом
20 апреля
16:17 2021
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Facebook запускают свой собственный клабхаус. Об этом пишет ВВС.

В течение следующих нескольких месяцев социальная сеть Facebook планирует введение локальных «аудио комнат», в качестве альтернативы приложению Клабхаус, ставшему популярным в период карантина. Платформа Клабхаус предлагает пользователю бесконечный список виртуальных комнат, при подключении к которым можно послушать и поучаствовать самому в обсуждении самых разных тем. Facebook прониклись идеей «только аудио формат» и намерены запустить собственное приложение такого типа – «Live Audio Rooms». Глава компании Марк Цукерберг пока заявил лишь о намерении составить конкуренцию Клабхаусу, и многие более конкретные вопросы остаются без ответа. Например, как будет осуществляться модерация такого приложения.

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