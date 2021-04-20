Facebook запускают свой собственный клабхаус. Об этом пишет ВВС.

В течение следующих нескольких месяцев социальная сеть Facebook планирует введение локальных «аудио комнат», в качестве альтернативы приложению Клабхаус, ставшему популярным в период карантина. Платформа Клабхаус предлагает пользователю бесконечный список виртуальных комнат, при подключении к которым можно послушать и поучаствовать самому в обсуждении самых разных тем. Facebook прониклись идеей «только аудио формат» и намерены запустить собственное приложение такого типа – «Live Audio Rooms». Глава компании Марк Цукерберг пока заявил лишь о намерении составить конкуренцию Клабхаусу, и многие более конкретные вопросы остаются без ответа. Например, как будет осуществляться модерация такого приложения.