Председатель Конституционного суда Домника Маноле пользуется госудаственной охраной. Об этом сообщает «Ziarul de Gardă». Согласно названному источнику, Маноле пользуется этой привелегией после того как приняла решение от 15 апреля о роспуске парламента.

Напомним, что Маноле в прошлом году получала ежемесячно 45 тыс. леев в виде заработной платы. При этом она обратилась в парламент с требованием о повышении. Также председатель Конституционного суда получает пенсию в размере 21 тыс. леев.