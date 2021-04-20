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Газета "Кишиневские новости"

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Почему председатель КС получила от президента Санду госохрану

Почему председатель КС получила от президента Санду госохрану
20 апреля
16:16 2021
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Председатель Конституционного суда Домника Маноле пользуется госудаственной охраной. Об этом сообщает «Ziarul de Gardă». Согласно названному источнику, Маноле пользуется этой привелегией после того как приняла решение от 15 апреля о роспуске парламента.

Напомним, что Маноле в прошлом году получала ежемесячно 45 тыс. леев в виде заработной платы. При этом она обратилась в парламент с требованием о повышении. Также председатель Конституционного суда получает пенсию в размере 21 тыс. леев.

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