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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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НАСА запускает на Марсе дрон

НАСА запускает на Марсе дрон
18 апреля
19:26 2021
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НАСА готовится к запуску первого полета миникоптера на другой планете, сообщает ВВС.

Роботизированный беспилотный аппарат-разведчик «Ingenuity» прибыл на Красный гигант в феврале 2021 года вместе с марсоходом «Персеверанс». Тестовый полет «Ingenuity» должен состояться в понедельник, 19 апреля. Специалисты признают, что попытка первого путешествия беспилотника может оказаться неудачной и потребует повтора. Вес вертолетного дрона составляет 1,8 кг. Марсоход «Персеверанс» и дрон «Ingenuity» были отправлены на Красный гигант в рамках миссии НАСА «Марс 2020» для исследования планеты. Основной целью миссии является поиск доказательств обитаемости Марса и сбор образцов грунта.

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