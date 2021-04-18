НАСА готовится к запуску первого полета миникоптера на другой планете, сообщает ВВС.

Роботизированный беспилотный аппарат-разведчик «Ingenuity» прибыл на Красный гигант в феврале 2021 года вместе с марсоходом «Персеверанс». Тестовый полет «Ingenuity» должен состояться в понедельник, 19 апреля. Специалисты признают, что попытка первого путешествия беспилотника может оказаться неудачной и потребует повтора. Вес вертолетного дрона составляет 1,8 кг. Марсоход «Персеверанс» и дрон «Ingenuity» были отправлены на Красный гигант в рамках миссии НАСА «Марс 2020» для исследования планеты. Основной целью миссии является поиск доказательств обитаемости Марса и сбор образцов грунта.