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Газета "Кишиневские новости"

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Беговые дорожки Peloton калечат и убивают

Беговые дорожки Peloton калечат и убивают
18 апреля
19:26 2021
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Комиссия США по безопасности потребительских товаров (CPSC) потребовали у владельцев беговых дорожек фирмы Peloton немедленно отказаться от их использования при наличии в доме животных или детей. Об этом пишет ВВС.

Представители CPSC заявили, что зафиксировали 39 несчастных случаев, включая одну смерть, с участием беговой дорожки Peloton Tread+. CPSC опубликовали видео, на котором ребенка «затянуло» под аппарат, и призвали родителей и владельцев домашних питомцев отказаться от дорожек Peloton в связи с «риском для здоровья вплоть до летального исхода». Пресс-служба компании-производителя спортивного оборудования назвала такое предупреждение клеветой. В прошлом месяце, после трагической смерти ребенка из-за беговой дорожки, Peloton опубликовали обращение к своим клиентам, в котором заявили, что родители должны следить, чтобы их дети держались подальше от потенциально опасных устройств.

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