В воскресенье, 18 апреля в Кишиневе прошло заседание Республиканского совета Партии социалистов, где была принята декларация, в которой подчеркивается, что Молдова – независимое государство, и переход государственных структур под внешнее управление недопустим!

В документе также говорится, что Партия социалистов Республики Молдова квалифицирует решение Конституционного суда, принятое под открытым давлением президента Майи Санду, как конституционный переворот с целью установления в Молдове режима внешнего управления в интересах зарубежных кураторов Санду. Своим решением Конституционный суд грубо проигнорировал наличие в парламенте большинства, выдвинувшего кандидатуру Владимира Головатюка на пост главы правительства. Фактически можно говорить о воссоздании захваченного государства.

«Это решение, восстанавливающее в Молдове режим захваченного государства, является одним из звеньев в цепи издевательств над суверенитетом нашей страны, в частности:

– скандальные заявления главы миссии ЕС в Молдове Петера Михалко и других послов стран Евросоюза;

– хамское шовинистическое высказывание посла Румынии Даниела Ионицэ, оскорбившего молдавский народ;

– дерзкая, противоправная акция спецслужб Украины при участии сотрудников посольства этой страны в Молдове по похищению на территории нашей страны судьи из Украины Николая Чауса.

Партия социалистов напоминает всем внешним силам и их агентам влияния в нашей стране, вне зависимости от того, какие посты они занимают, что Молдова – не банановая республика и никогда не будет ею. Мы свободная страна, которая по праву ежегодно празднует свой День Независимости. Мы народ с великой и героической историей, и мы никому не дадим права оскорблять нас, наших дедов и прадедов.

Партия социалистов считает, что Майя Санду лично участвовала в антинациональном и антиконституционном заговоре против нашей страны и её народа. Мы требуем отставки Майи Санду и проведения досрочных выборов президента Республики Молдова.

Партия социалистов выражает недоверие нынешнему составу Конституционного суда Молдовы, члены которого во главе с председателем КС Домникой Маноле стали соучастниками узурпации власти в стране. ПСРМ требует отставки судей Д.Маноле, Л.Шова и Н.Рошки. Принципиальная позиция Партии социалистов: членами КС должны быть исключительно граждане Республики Молдова, не обладающие гражданством других государств и не дававшие присяги на верность никакому иностранному государству», – утверждается в декларации ПСРМ.

Партия социалистов продолжат настаивать на назначении опытного экономиста Владимира Головатюка главой правительства Республики Молдова. Он законный кандидат от парламентского большинства. У него и его команды есть детально проработанные решения по преодолению кризиса в стране. В том случае, если он назначен не будет, вся ответственность за экономический и эпидемиологический кризис в стране ляжет на Майю Санду, на поддерживающих её послов западных государств и на судей Конституционного Суда, констатирует Республиканский совет партии социалистов.

«ПСРМ более чем любая другая партия готова к досрочным парламентским выборам в стране. Избиратель знает, что ПСРМ – единственная партия, защищающая независимость страны, Конституцию, закон и право в Республике Молдова.

Избиратель знает, что ПСРМ – партия защитников молдавской государственности и самобытности, которых называют «примитивными молдовенистами».

Избиратель знает, что ПСРМ – единственная партия, которая способна сохранить нормальные дружеские отношения с нашим главным стратегическим партнёром – Российской Федерацией, обеспечить нормальные условия работы наших трудовых мигрантов на территории России и сохранить льготные условия для молдавских товаропроизводителей, поставляющих продукцию на российский рынок.

Избиратель знает, что ПСРМ – единственная партия, способная объединить два берега Днестра на основе общих ценностей и общими усилиями решить приднестровскую проблему.

Избиратель знает, что ПСРМ – единственная партия, способная защитить политические, экономические и социальные интересы простого человека, добиться достойного уровня жизни наших сограждан, не допустить закрытия школ и детских садов, больниц и поликлиник, отстоять нашу социальную сферу от давления со стороны внешних финансовых институтов», – приводят аргументы в пользу ПСРМ участники состоявшегося партактива.

В то же время социалисты убеждены, что выборы можно проводить только тогда, когда в Молдову будет доставлено не менее 1,5 млн доз качественной вакцины от COVID-19 и когда этой вакциной будут привиты не менее 600 тыс. наших граждан. Жизнь и здоровье граждан страны для ПСРМ были, есть и будут главным приоритетом, перевешивающим любую политическую демагогию.

В заключительной части декларации Партия социалистов призывает все парламентские фракции и все здравомыслящие общественные силы объединиться против грубой попытки узурпации власти в нашей стране и покушения на независимость Республики Молдова.