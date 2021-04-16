Несмотря на вакцинацию населения в Чили, число новых зараженных продолжает расти, передает ВВС.

В Чили 9 апреля был зафиксирован новый рекорд по количеству новых инфицированных коронавирусом за сутки – свыше 9 тыс. человек. «Это вызывает беспокойство. […] Я призываю вас заботиться о себе и своих семьях», – заявил министр здравоохранения Чили Энрике Парис на недавней конференции. Правительство страны повторно закрыло границы и ввело локдаун. Отделения интенсивной терапии местных больниц переполнены. Чилийцы обвиняют в необходимости ввести очередной жесткий карантин президента Себастьяна Пиньеру. Совсем недавно власти страны разрешили послабления в режиме изоляции, на фоне высокой скорости вакцинации населения.