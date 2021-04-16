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Газета "Кишиневские новости"

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Восемь погибших в перестрелке в Индианаполисе

Восемь погибших в перестрелке в Индианаполисе
16 апреля
17:51 2021
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Восемь человек погибли и несколько серьезно пострадали во время стрельбы в американском городе Индианаполис, сообщает ВВС.

По словам очевидцев трагедии, несколько одиночных выстрелов донеслись со склада FedEx – компании, предоставляющей почтовые услуги. Нападавший был один. К моменту прибытия полиции, на месте происшествия было обнаружено восемь человек, скончавшихся от пулевых ранений. Еще четверых пострадавших немедленно доставили в больницу. Причина происшествия остается не установленной, нападавший застрелился. На прошлой неделе президент США Джо Байден объявил о начале кампании по ужесточению Закона об оружии в связи с несколькими случаями массовых убийств. По официальным данным, с начала 2021 года в США огнестрельное оружие стало причиной смерти 12 395 человек. В 2020 году было зафиксировано 43 549 смертей.

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