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Газета "Кишиневские новости"

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YouTube заблокировал канал евангелиста с 1,8 млн подписчиков

YouTube заблокировал канал евангелиста с 1,8 млн подписчиков
16 апреля
17:51 2021
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YouTube заблокировал аккаунт нигерийского теле-евангелиста из-за риторики ненависти. Об этом пишет ВВС.

В своих видеороликах ТБ Джошуа читал молитвы и призывал праведных людей «лечить» представителей ЛГБТ сообщества. Нигерийское общество по защите прав человека проанализировало контент YouTube-канала ТБ Джошуа и оформило официальное письмо в адрес социальной сети. Социальная сеть Facebook также несколько раз блокировали отдельные посты на странице пастора. Представители YouTube заявили, что Джошуа нарушил политику платформы. У его канала было 1,8 млн подписчиков, среди которых были видные политические фигуры нескольких африканских республик. ТБ Джошуа является одним из наиболее влиятельных евангелистов.

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