YouTube заблокировал аккаунт нигерийского теле-евангелиста из-за риторики ненависти. Об этом пишет ВВС.

В своих видеороликах ТБ Джошуа читал молитвы и призывал праведных людей «лечить» представителей ЛГБТ сообщества. Нигерийское общество по защите прав человека проанализировало контент YouTube-канала ТБ Джошуа и оформило официальное письмо в адрес социальной сети. Социальная сеть Facebook также несколько раз блокировали отдельные посты на странице пастора. Представители YouTube заявили, что Джошуа нарушил политику платформы. У его канала было 1,8 млн подписчиков, среди которых были видные политические фигуры нескольких африканских республик. ТБ Джошуа является одним из наиболее влиятельных евангелистов.