Пятница, 16 апреля 2021, 21:26

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Молдова приобретет 2,2 млн доз вакцины от коронавируса

Молдова приобретет 2,2 млн доз вакцины от коронавируса
16 апреля
17:46 2021
Версия для печати

Почти 2,2 млн доз вакцины будет закуплено в ближайшее время нашей страной. Об этом заявили в Минздраве. Национальный комитет по координации иммунизации населения против COVID-19 провел заседание, на котором была одобрена закупка 2.074.742 доз препарата посредством платформы COVAX.

В то же время принято решение приобрести 100 тыс. доз «CoronaVac» посредством прямых переговоров.

Специалисты аргументировали покупку небольшой партии вакцины «CoronaVac» тем, что 50% населения смогут воспользоваться препаратом, полученным через платформу COVAX.

Члены Комитета рассмотрели возможность закупки дополнительного количества вакцины «Sputnik V», кроме первой партии в 182 тыс. доз, которая поступит в Молдову в качестве гуманитарной помощи.

В этой связи решено направить запрос производителю в Российской Федерации для приобретения 700 тыс. доз на коммерческой основе.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,86+0,44%
EUR21,40+0,53%
GBP24,69+0,74%
UAH0,64+0,31%
RON4,34+0,53%
RUB0,24+0,93%

Курсы валют в MDL на 16.04.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд