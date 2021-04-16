Почти 2,2 млн доз вакцины будет закуплено в ближайшее время нашей страной. Об этом заявили в Минздраве. Национальный комитет по координации иммунизации населения против COVID-19 провел заседание, на котором была одобрена закупка 2.074.742 доз препарата посредством платформы COVAX.

В то же время принято решение приобрести 100 тыс. доз «CoronaVac» посредством прямых переговоров.

Специалисты аргументировали покупку небольшой партии вакцины «CoronaVac» тем, что 50% населения смогут воспользоваться препаратом, полученным через платформу COVAX.

Члены Комитета рассмотрели возможность закупки дополнительного количества вакцины «Sputnik V», кроме первой партии в 182 тыс. доз, которая поступит в Молдову в качестве гуманитарной помощи.

В этой связи решено направить запрос производителю в Российской Федерации для приобретения 700 тыс. доз на коммерческой основе.