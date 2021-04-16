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Газета "Кишиневские новости"

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Белорусский избиратель может «постареть»

16 апреля
14:16 2021
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В Белоруссии прошло очередное заседание Конституционной комиссии, где обсуждалась возможность изменения избирательной системы страны, сообщает TUT.BY.

Рассматривалось предложение об отмене существующей процедуры выдвижения кандидата в президенты от трудовых коллективов. «Надо определиться, что, соответственно, этим правом обладают политические партии, таким образом, на конституционном уровне закрепить определенные принципы в избирательном процессе», – отметил председатель Конституицонного суда Петр Миклашевич. Также предлагается выдвигать кандидатов в депутаты от политформирований, а не трудовых коллективов. Обсуждалась и возможность повышения возрастной планки граждан, участвующих в выборах, с 18 до 20 лет.

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